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Жители многоквартирных домов имеют право требовать возврата денег, если управляющая компания начисляет плату за коммунальные услуги по нормативу, хотя установленный счетчик исправен и передает фактические показания. В таком случае УК должна пересчитать платежи за весь период неправильных начислений, сообщил ТАСС депутат Госдумы, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

Парламентарий пояснил, что при наличии автоматизированной системы учета коммунальных ресурсов управляющая компания обязана использовать реальные данные счетчиков. Переход на нормативы или среднемесячные показатели допускается только в отдельных ситуациях: при поломке прибора, окончании срока его поверки или невозможности провести проверку из-за отсутствия доступа к счетчику.

Если таких обстоятельств нет, собственники могут добиваться пересмотра начислений. При этом речь идет не только об уменьшении будущих платежей: переплату должны вернуть либо учесть при последующих расчетах. По словам Свищева, управляющая компания не вправе просто перенести решение вопроса на конец года или предложить зачесть сумму в дальнейшем без полноценного перерасчета.

Для возврата денег депутат рекомендует сначала направить в УК письменное заявление. К нему следует приложить платежные квитанции за спорный период и документы, подтверждающие установку и ввод прибора учета в эксплуатацию. В обращении необходимо отдельно указать, что счетчик исправен, но плату продолжают рассчитывать по нормативу.

Если управляющая компания откажется исправлять начисления или оставит заявление без ответа, собственник может обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Следующий шаг – судебный иск о защите прав потребителей, возврате переплаченных средств и компенсации морального вреда, посоветовал Свищев.

Ранее Минстрой РФ предложил ввести специальные целевые надбавки к тарифам на жилищно-коммунальные услуги. Полученные средства планируется направлять на ремонт и модернизацию трубопроводов и котельных, поскольку действующих тарифов, по оценке ведомства, хватает преимущественно на текущую эксплуатацию инфраструктуры.