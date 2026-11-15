Мошенники начали обманывать россиян под предлогом возврата переплаты за ЖКХ

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом возврата переплаты за услуги ЖКХ. Аферисты звонят или отправляют СМС с предложением вернуть деньги, а затем просят перейти по ссылке или сообщить данные банковской карты.

Ссылка ведет на фишинговый сайт, с помощью которого злоумышленники могут похитить деньги и получить доступ к аккаунту на "Госуслугах". Управляющие компании не возвращают переплату на банковские карты по звонку или ссылке.

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