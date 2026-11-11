Мошенники стали обманывать родителей московских школьников. Аферисты от имени учителей отправляют в мессенджерах сообщения о плохом поведении ребенка и прикрепляют ссылку на видео, которое якобы это подтверждает. Родителям при этом угрожают штрафами за хулиганство детей.

Ключевой момент в этой схеме – сам файл. При его скачивании все личные данные человека оказываются в руках злоумышленников.

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