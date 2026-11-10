В России участились случаи мошенничества со страхованием имущества

Мошенники стали активнее работать на рынке страхования имущества. В 2026 году количество случаев мошенничества в этой сфере выросло на 10% по сравнению с 2025 годом, сообщили в одной из страховых компаний.

По данным экспертов, признаки обмана выявляют в 20–25% заявлений о пожарах в частном секторе. Злоумышленники покупают ветхие или недостроенные дома, оформляют на них полисы с завышенной стоимостью, а затем инсценируют короткое замыкание или устраивают пожар, чтобы получить выплату.

Похожие махинации проворачивают с полисами каско и ОСАГО. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

