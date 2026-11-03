"Московский патруль": сотрудники Росгвардии проходят снайперскую подготовку на полигоне

Сотрудники спецподразделений столичной Росгвардии проходят подготовку на полигоне, чтобы стать снайперами. Первый этап – огневой рубеж: кандидаты отрабатывают базовые навыки стрельбы. Перед началом боец должен убедиться, что винтовка собрана правильно, а также осмотреть оптический прицел и патроны.

Каждый выстрел выполняется по команде и под четким контролем инструктора. Второй этап – тактический. Чтобы слиться с местностью в лесу, кандидаты маскируют оружие и используют специальные сети.

Подробнее – в программе "Московский патруль".