Более 20 человек стали жертвами мошеннической схемы с прокатом автомобилей в Подмосковье

Более 20 человек стали жертвами мошеннической схемы, связанной с прокатом автомобилей, в подмосковном Щелкове. Сотрудница компании по прокату машин предлагала сдавать личные автомобили в аренду и обещала стабильный доход. Спустя некоторое время женщина перестала выходить на связь и скрылась, забрав деньги и автомобили.

Многие потерпевшие оформляли кредиты и закладывали имущество, рассчитывая на выплаты. Общий ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. После исчезновения подозреваемой часть машин обнаружили в автоломбардах и на спецстоянках.

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