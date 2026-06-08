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08 июня, 18:17

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Раскрыта новая мошенническая схема Хатуны Аташян, которая обманула десятки блогеров

Собирала на квартиру? Раскрыта новая схема Хатуны Аташян, обманувшей десятки блогеров

Арестованная художница Хатуна Аташян собирала деньги на квартиру в соцсетях, публикуя чужие видео, чтобы вызвать жалость, сообщили СМИ. Ранее стало известно, что женщина обманула десятки блогеров, обещая организовать заграничный отдых, но пропадала с деньгами. Подробности – в материале Москвы 24.

Новая схема

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Журналисты рассказали о новой преступной схеме художницы Хатуны Аташян, которая ранее обрела скандальную славу: блогеры массово пожаловались на обман с ее стороны с организацией путешествий.

По данным телеграм-канала Mash, женщина объявляла сбор денег на квартиру в соцсетях. Хатуна рассказала подписчикам о своей якобы тяжелой жизни, при этом прикрепила чужой ролик, найденный в Сети. Сердобольные фолловеры собрали более 2 миллионов рублей. В итоге заявление в полицию написала настоящий автор видео. Кроме того, художница могла быть причастна к мошенничеству с автомобилями и недвижимостью.

В отношении Аташян заведено уголовное дело. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что Хатуну задержали в Минске и доставили в Москву для проведения следственных действий. По данным ведомства, правоохранители приняли более 20 заявлений от обманутых блогеров. Предварительно, сумма ущерба от действий художницы составила более 10 миллионов рублей. Ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа.

Сама Аташян объяснила, что пыталась покинуть РФ и вылететь в ОАЭ из-за того, что испугалась последствий. Девушка признала вину в содеянном. Она утверждает, что не хотела обманывать людей, но из-за ситуации на Ближнем Востоке была вынуждена "закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих".

Хатуна также заявила о намерении возместить ущерб пострадавшим. Адвокат Валерий Саркисов заявил, что его клиентка уже перечислила 800 тысяч рублей трем блогерам, которые признаны потерпевшими.

Несостоявшийся отпуск

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/she.khatu

Ранее десятки блогеров, в том числе миллионники, начали массово жаловаться на Хатуну Аташян в соцсетях. По их словам, женщина действовала примерно по одной схеме: втиралась в доверие и предлагала отдых за границей по бартеру с отелем. Однако предложение распространялось только на инфлюенсера, а за всех его спутников нужно было внести оплату. Впоследствии художница-турагент переставала выходить на связь, а звезды соцсетей оставались без обещанного отдыха и денег.

При этом Аташян делилась удачными сделками, где блогеры отдохнули таким образом и остались довольны. Благодаря успешным кейсам, другие инфлюенсеры доверяли Хатуне и заключали договоры.

В числе тех, кто пожаловался на нее, была блогер Алия Еникеева, которая отдала за туры около 1,5 миллиона рублей, но осталась без отдыха. Инфлюенсер Лиза Мушеги с большой семьей собиралась отправиться в Дубай, но поездка не состоялась, а деньги ей удалось вернуть не сразу и с трудом.

Блогер-миллионник Катя Мезенова тоже поделилась своей историей: она планировала отдохнуть в Турции с семьей и заплатила Хатуне 2,5 миллиона рублей.

Я клянусь, я наскребла со всех своих заначек, в голове представляя, как мы, восемь человек, поедем на 3 недели в долгожданное путешествие. Мне на поездки не жалко денег, но в этом году у меня сложное финансовое положение – именно поэтому я так легко согласилась на сотрудничество!
Катя Мезенова
блогер

Поездка была запланирована на август, однако блогера добавили "в чат пострадавших" от действий Хатуны, где было порядка 70 человек.

Экс-солистка группы Serebro и блогер Дарья Чебанова тоже столкнулась с мошенничеством со стороны Аташян.

"Этим летом море у нас и у наших друзей отменяется, потому что мы отдали свои денежки некой Хатуне Аташян. Мне было бы чуть легче, если бы я не подставила своих ребят, но они тоже попали в ее лапы. 1,5 миллиона честно заработанных рублей улетели куда-то в Армению или Дубай", – написала Дарья в своем телеграм-канале.

Чебанова подчеркнула, что не ждет сочувствия, потому что "к блогерам жалости нет", а просто хочет предостеречь людей от такого сотрудничества.

Арестованная за обман блогеров Аташян собирала деньги на квартиру в соцсетях

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