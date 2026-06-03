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03 июня, 21:32

Происшествия

Дело заведено на турагента, обманувшего российских блогеров на миллионы рублей

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, возбуждено в отношении турагента, обманувшего блогеров под предлогом организации туристических поездок. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Речь идет о художнице Хатуне Аташян. Десятки блогеров обвинили ее в мошенничестве. Одной из пострадавших стала инфлюэнсер Катя Мезенова, которая хотела поехать в августе на 3 недели в Турцию. В результате Аташян обманула девушку на 2,5 миллиона рублей. Мезенова считает, что от схем аферистки пострадали более 70 человек, а общая сумма ущерба составляет около 100 миллионов рублей.

Волк завила, что аферистка была задержана в Минске. Злоумышленницу уже доставили в Москву для проведения следственных действий.

По словам представителя МВД, москвичка публиковала в соцсетях и мессенджерах сведения об организации туристических поездок за границу на привлекательных условиях. Она обещала, что жить блогеры смогут по выгодной стоимости или бесплатно в отелях по рекламным контрактам или партнерским программам.

В результате, как заявляла женщина, оплатить блогеры должны были только перелет и проживание их спутников. Получая деньги, мошенница под разным предлогам переносила даты поездок или переставала выходить на связь. На данный момент правоохранителям поступило свыше 20 заявлений от обманутых инфлюэнсеров. По предварительным подсчетам, ущерб от действий женщины составил более 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на Бали участились случаи обмана иностранных туристов, в том числе россиян, при проведении операций с криптовалютой. Схемы аферистов ориентированы на удаленных работников и путешественников, активно использующих цифровые активы для повседневных расчетов и конвертации валюты в индонезийские рупии.

Около 100 блогеров стали жертвами мошенничества с элитными турами

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