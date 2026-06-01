Мошенники на Бали стали обманывать россиян через обмен криптовалюты

На индонезийском острове Бали участились случаи обмана иностранных туристов, в том числе россиян, при проведении операций с криптовалютой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей русскоязычной диаспоры.

Злоумышленники используют популярные телеграм-каналы для экспатов, чтобы предлагать обмен стейблкоинов USDT по заниженному, более привлекательному курсу, а затем присваивать полученные средства.

Как отмечают собеседники агентства, мошеннические схемы ориентированы на удаленных работников и путешественников, активно использующих цифровые активы для повседневных расчетов и конвертации валюты в индонезийские рупии.

Механика обмана сводится к тому, что после получения перевода в криптовалюте мошенники либо перестают выходить на связь, либо демонстрируют жертве поддельный интерфейс банковского приложения, имитирующий отправку наличных средств. Визуально эти фальшивые программы неотличимы от приложений крупных индонезийских банков.

Проживающий на Бали россиянин Игорь Белеков, пострадавший от подобных действий в марте, пояснил, что жертвы, видя на экране уведомление об успешной транзакции, передают наличные или подтверждают криптоперевод, однако реального зачисления денег на счет не происходит.

Ранее мошенники стали использовать схемы со страховыми выплатами для отслуживших в армии. В них злоумышленники представляются сотрудниками Минобороны РФ и пытаются выманить у жертвы личные данные для дальнейшего обмана и требований перевести деньги.

