01 июня, 12:04

Происшествия

Суд в Приморье арестовал местного жителя по подозрению в совращении пяти девочек

Суд заключил под стражу 40-летнего жителя Приморского края по подозрению в совращении пяти 11-летних девочек. Об этом РИА Новости заявила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.

По версии следствия, с июня 2025 по май 2026 года подозреваемый в частном доме в городе Артеме неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.

"Устанавливаются новые эпизоды преступной деятельности и обстоятельства совершенного преступления", – сказала собеседница агентства.

Ранее полицейские задержали уроженца Тверской области после публикаций СМИ о домогательствах к девочке в московском метро. Один из юристов распространил информацию, что в вагоне поезда взрослый мужчина обнимал и целовал девочку-подростка. После этого правозащитник написал заявление в полицию.

