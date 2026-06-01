Брат Лерчек попросил не верить слухам о том, что у сестры нет онкологии

Брат блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина . – Прим. ред.) Родион опроверг слухи о том, что она не больна. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опубликованное в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) видео.

Мужчина привез сестру в больницу. С 1 июня она будет проходить шестой курс химиотерапии. Брат девушки показал пользователям интернета ее медицинскую карту.

"Я, наверное, был бы очень гениальным сценаристом, если бы мы это все продумали. Так что, пожалуйста, не будьте обманутыми, не верьте всему, что пишут в интернете, потому что там могут написать любое", – сказал Родион.

Сама Лерчек отметила, что ей осталось еще три химиотерапии.

Блогер в начале 2026 года родила сына от своего бойфренда Луиса Сквиччиарини, вскоре после этого у нее обнаружили рак желудка. Изначально она не могла проходить лечение, поскольку находилась под домашним арестом из-за уголовного дела о незаконном выводе более 250 миллионов рублей, которое завели на нее и ее бывшего супруга Артема Чекалина.

Однако из-за болезни меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Уголовное дело в ее отношении также приостановили до выздоровления.

Лерчек уже не раз подозревали в том, что она обманывает общественность по поводу своего диагноза. Для опровержения домыслов блогер показывала процесс лечения.

