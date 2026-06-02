02 июня, 09:17Политика
В Госдуме предложили оплачивать отопление по показаниям приборов учета
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
У жителей России должна быть возможность оплачивать отопление в квартире только на основании показаний приборов учета. С такой инициативой выступил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
В беседе с РИА Новости он объяснил, что сейчас расчет платы за отопление зависит от множества факторов, таких как решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, а также решений региональных органов власти. Предполагается, что законопроект исправит эту ситуацию.
Данные поправки в Жилищный кодекс РФ внесут на рассмотрение Госдумы во вторник, 2 июня.
Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года. Помимо этого, он указал, что профильные комитеты Госдумы должны оперативно высказать свои позиции по данному вопросу.
О том, что нужно внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на ЖКУ, также упоминал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что при необходимости будут приниматься меры.