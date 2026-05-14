Депутаты Госдумы взяли на контроль тему прогнозов по повышению тарифов ЖКХ

Депутаты Госдумы взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Будет правильно, наверное, чтобы и наши избиратели знали, что этот вопрос мы взяли на контроль", – сказал он в ходе пленарного заседания.

Парламентарий также призвал профильные комитеты ГД оперативно высказать свои позиции по данному вопросу.

В феврале текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы ЖКХ. Они необходимы для обеспечения сбалансированной тарифной политики и финансового оздоровления сферы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Он отмечал, что нужно мониторить эту ситуацию и при необходимости принимать меры.