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02 июня, 08:05

Общество

Жителей Подмосковья призвали не подбирать выпавших из гнезд птенцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Министерство экологии и природопользования Подмосковья призвало жителей региона не подбирать птенцов, которых они могут встретить на газонах, придомовых территориях и в парках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что вопреки распространенному мнению, такие слетки не брошены и не больны, им критически важно пройти этот этап самостоятельно.

"Родители, как правило, находятся рядом, контролируют процесс и продолжают подкармливать свое чадо, даже если оно сидит на земле в кустах", – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Человеческое воспитание не заменит птенцу природных навыков и может обернуться для него гибелью. Если же птенец оказался в опасном месте, например на оживленной дорожке или открытом газоне у тротуара, его допустимо аккуратно переместить в ближайший кустарник или на невысокую ветку.

При этом рекомендуется использовать носовой платок, чтобы минимизировать контакт и снизить стресс у птицы.

Ранее сообщалось, что Московская область примет участие в проекте по оценке численности редких красноголовых нырков. Этот вид пока не внесен в Красную книгу России и Подмосковья, но уже числится среди уязвимых в Международной Красной книге, а также в списке проекта "Они не должны исчезнуть".

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