27 февраля, 14:33

Общество

Сергунина: в Москве открыт набор волонтеров – помощников орнитологов

Фото: пресс-служба КОСиМП

В Москве появится постоянный волонтерский корпус для помощи орнитологам, набор в него уже открыт. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Присоединиться к корпусу могут горожане старше 14 лет, регистрация открыта на сайте "Мосволонтера". Первое занятие состоится 14 марта.

"В течение марта и апреля запланировано несколько обучающих встреч с экспертами. Участников научат распознавать разные виды животных и растений, которые можно встретить в столице", – пояснила Сергунина.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды расскажут, как правильно вести учет представителей флоры и фауны. Уже в мае участники помогут посчитать птиц.

Экологическое волонтерство входит в пятерку самых популярных направлений добровольческого движения. Например, в рамках акции "Накорми птицу" москвичи собрали около тонны корма. В районных центрах "Доброе место" также проводятся мастер-классы по изготовлению скворечников и кормушек.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером зимнего этапа акции "Воробьи на кустах". Участники выявили в столице около 31 тысячи птиц. Всего по России насчитывается 312 324 пернатых. Акция проходит со вторых по третьи выходные февраля, а также со вторых по третьи выходные августа.

