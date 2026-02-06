Эксперт Кунафин предостерег москвичей от подкормки хищных птиц

Фото: ТАСС/IMAGO/Margit Wild

Высокий снежный покров на природных территориях вынуждает хищных птиц залетать в столичные жилые кварталы на охоту. При этом жителям города не стоит подкармливать их, рассказал Москве 24 начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

Ранее жители разных районов столицы начали делиться в Сети фотографиями хищных птиц, которых увидели возле многоквартирных домов. Они садятся на машины, деревья во дворах и подоконники. Кунафин отметил, что в большинстве случаев это именно ястребы-тетеревятники и перепелятники, которых заставили переместиться ближе к человеку обильные снегопады.

Эксперт пояснил, что хищные птицы в зимнее время в основном питаются мышевидными грызунами и мелкими пернатыми. Первых под высоким снежным покровом, который образовался в этом году, поймать довольно сложно. В свою очередь, в жилых кварталах эти шансы увеличиваются.





Азамат Кунафин начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Что касается мелких птиц, то они и сами из-за снега не могут найти достаточного пропитания на природных территориях, поэтому зимой могут перемещаться ближе к человеку. А хищники летят вслед за ними: куда кормовая база – туда и они.

Соответственно, возле жилых домов такие птицы находятся в процессе охоты, поэтому пытаться подходить к ним близко не нужно: "гость" испугается, улетит и в итоге может остаться голодным, предупредил эксперт.

"Подкармливать их тоже не стоит. Что горожанин может предложить? Колбасу, купленное в магазине мясо? Все это с большой вероятностью отрицательно отразится на организме птицы. Поэтому пусть она сама выберет и поймает себе подходящий корм", – подчеркнул Кунафин.

С уменьшением снежного покрова хищники переместят свое внимание на добычу на природных территориях, заключил эксперт.

