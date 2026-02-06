Форма поиска по сайту

Эксперт Кунафин предостерег москвичей от подкормки хищных птиц

Эксперт рассказал, почему москвичи стали чаще встречать хищных птиц в городе

Фото: ТАСС/IMAGO/Margit Wild

Высокий снежный покров на природных территориях вынуждает хищных птиц залетать в столичные жилые кварталы на охоту. При этом жителям города не стоит подкармливать их, рассказал Москве 24 начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин. 

Ранее жители разных районов столицы начали делиться в Сети фотографиями хищных птиц, которых увидели возле многоквартирных домов. Они садятся на машины, деревья во дворах и подоконники. Кунафин отметил, что в большинстве случаев это именно ястребы-тетеревятники и перепелятники, которых заставили переместиться ближе к человеку обильные снегопады. 

Эксперт пояснил, что хищные птицы в зимнее время в основном питаются мышевидными грызунами и мелкими пернатыми. Первых под высоким снежным покровом, который образовался в этом году, поймать довольно сложно. В свою очередь, в жилых кварталах эти шансы увеличиваются. 

Что касается мелких птиц, то они и сами из-за снега не могут найти достаточного пропитания на природных территориях, поэтому зимой могут перемещаться ближе к человеку. А хищники летят вслед за ними: куда кормовая база – туда и они.
Азамат Кунафин
начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Соответственно, возле жилых домов такие птицы находятся в процессе охоты, поэтому пытаться подходить к ним близко не нужно: "гость" испугается, улетит и в итоге может остаться голодным, предупредил эксперт.

"Подкармливать их тоже не стоит. Что горожанин может предложить? Колбасу, купленное в магазине мясо? Все это с большой вероятностью отрицательно отразится на организме птицы. Поэтому пусть она сама выберет и поймает себе подходящий корм", – подчеркнул Кунафин.

С уменьшением снежного покрова хищники переместят свое внимание на добычу на природных территориях, заключил эксперт. 

Ранее сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова рассказала, что некоторые птицы, которые обычно улетают в теплые края на зимовку, часто остаются в городе благодаря наличию достаточной кормовой базы. Поэтому, например, дрозды-рябинники, грачи и скворцы иногда встречаются в Москве зимой.

Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

