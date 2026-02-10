ПВО сбила 20 беспилотников над территорией РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ вечером 9 февраля. Об этом сообщает Минобороны России.

Вражеские дроны были ликвидированы в период с 17:00 до 23:00 по московскому времени. По данным Минобороны, 12 беспилотников сбили в Брянской области, пять – в Курской, а также три дрона – над акваторией Азовского моря.

Ранее женщина погибла при атаке украинского беспилотника по частному дому в Запорожской области. ЧП произошло в селе Бурчак Михайловского муниципального округа. Местные власти выразили соболезнования семье погибшей.

Еще четыре человека пострадали после ракетного обстрела ВСУ по Белгороду. Двое из них получили баротравму и ушиб коленного сустава. Врачи помогли им на месте, от госпитализации они отказались.