Четыре человека пострадали после атаки ВСУ на Белгород

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре человека пострадали после ракетного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, двое мужчин получили баротравму и ушиб коленного сустава. Врачи помогли им на месте, от госпитализации они отказались. У двоих других пострадавших, по предварительной информации, баротравмы и ушиб височной области. Их направили в городскую больницу № 2 для обследования.

Гладков добавил, что повреждены оказались объекты инфраструктуры, окна одной из квартир и четырех частных домов. Осколками посечены 11 автомобилей.

Ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу украинские войска нанесли 3 февраля. По словам губернатора, серьезные повреждения в результате атаки получили инфраструктурный объект и энергосистема.

Энергоснабжение всех водозаборов Белгорода было нарушено. Обесточены оказались объекты водоканала в Ракитянском, Краснояружском и частично в Яковлевском округах. Кроме того, была нарушена работа систем водоснабжения в Шебекине, поселках Маслова Пристань и Графовка.

