Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 20:06

Культура
Главная / Новости /

SHOT: перекупщики продают билеты на спектакль с Ефремовым за 50 тыс рублей

Перекупщики продают билеты на спектакль с Ефремовым за 50 тыс рублей – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Перекупщики подняли цены на спектакль "Без свидетелей" с актером Михаилом Ефремовым до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным СМИ, билеты были распроданы за четыре часа. В настоящее время их часть перепродается на сторонних сайтах со значительной наценкой.

Например, билеты в первые ряды партера, которые стоили в кассах 25 тысяч рублей, достигают 50 тысяч рублей. Также до 12 тысяч подняты цены на места в первом ряду бельэтажа, официальная цена которых была 8 тысяч рублей.

Фото: телеграм-канал SHOT

Ефремов сыграет в спектакле на сцене театра "Мастерская 12" впервые после освобождения. Психологическую драму "Без свидетелей" покажут 25 и 26 марта. Актер исполнит в ней главную роль. Партнершей Ефремова станет народная артистка России Анна Михалкова.

Актером театра "Мастерская 12" Ефремов стал в 2025 году. Народный артист РСФСР Никита Михалков рассказал, что артист лично обратился к нему, чтобы продолжить творческую деятельность.

Читайте также


культура

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика