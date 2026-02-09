SHOT: перекупщики продают билеты на спектакль с Ефремовым за 50 тыс рублей

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Перекупщики подняли цены на спектакль "Без свидетелей" с актером Михаилом Ефремовым до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным СМИ, билеты были распроданы за четыре часа. В настоящее время их часть перепродается на сторонних сайтах со значительной наценкой.

Например, билеты в первые ряды партера, которые стоили в кассах 25 тысяч рублей, достигают 50 тысяч рублей. Также до 12 тысяч подняты цены на места в первом ряду бельэтажа, официальная цена которых была 8 тысяч рублей.



Фото: телеграм-канал SHOT

Ефремов сыграет в спектакле на сцене театра "Мастерская 12" впервые после освобождения. Психологическую драму "Без свидетелей" покажут 25 и 26 марта. Актер исполнит в ней главную роль. Партнершей Ефремова станет народная артистка России Анна Михалкова.

Актером театра "Мастерская 12" Ефремов стал в 2025 году. Народный артист РСФСР Никита Михалков рассказал, что артист лично обратился к нему, чтобы продолжить творческую деятельность.