Аэропорт Внуково снял ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московский аэропорт Внуково отменил ограничения на прием и выпуск воздушных судов и возвращается к штатному режиму работы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В режим работы аэропорта Шереметьево также внесли коррективы – авиагавань вновь принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Временные ограничения на использование воздушного пространства были введены в районе столичных аэропортов Внуково и Шереметьево поздним вечером 13 февраля. Авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с органами.

Позже в Шереметьево объявили полноценные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Подобные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.