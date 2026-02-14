Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 06:24

Общество

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 14 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в столице в субботу, 14 февраля. По области местами возможен туман, информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 10 градусов, а в Подмосковье – до минус 13 градусов.

Похолодание в столичном регионе наступит на сутки раньше, чем изначально ожидали синоптики – с вечера субботы, 14 февраля, и в ночь на воскресенье, 15-го числа.

Жителям Москвы рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться метро из-за ожидаемой переменчивой погоды в ближайшие дни.

Погода в Москве может поставить рекорд по теплу 14 февраля

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика