Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 14 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в столице в субботу, 14 февраля. По области местами возможен туман, информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 10 градусов, а в Подмосковье – до минус 13 градусов.

Похолодание в столичном регионе наступит на сутки раньше, чем изначально ожидали синоптики – с вечера субботы, 14 февраля, и в ночь на воскресенье, 15-го числа.

Жителям Москвы рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться метро из-за ожидаемой переменчивой погоды в ближайшие дни.