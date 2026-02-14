Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:54

Политика

Трамп назвал смену власти в Иране лучшим развитием событий

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп считает смену власти в Иране самым лучшим вариантом развития событий. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

У американского лидера поинтересовались, добивается ли он смены режима в Тегеране.

"Ну, похоже, что сейчас это лучшее, что могло бы произойти", – заявил в ответ Трамп.

Он добавил, что администрация США не хочет, чтобы у Ирана сохранялась какая-либо возможность по обогащению урана. По словам Трампа, в данный момент Тегеран не демонстрирует готовности к конкретным действиям для достижения договоренностей по ядерной программе.

"Я отмечу, что они хотят говорить. Но пока они много говорят, но не предпринимают никаких действий", – приводит ТАСС слова президента США.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение месяца. Американский лидер выразил готовность вести переговоры с Тегераном настолько долго, насколько это потребуется.

Одновременно с этим глава Белого дома пригрозил, что Соединенные Штаты примут жесткие меры против Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей по ядерной программе исламской республики.

Трампу представили варианты атаки на Иран

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика