Трамп назвал смену власти в Иране лучшим развитием событий

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп считает смену власти в Иране самым лучшим вариантом развития событий. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

У американского лидера поинтересовались, добивается ли он смены режима в Тегеране.

"Ну, похоже, что сейчас это лучшее, что могло бы произойти", – заявил в ответ Трамп.

Он добавил, что администрация США не хочет, чтобы у Ирана сохранялась какая-либо возможность по обогащению урана. По словам Трампа, в данный момент Тегеран не демонстрирует готовности к конкретным действиям для достижения договоренностей по ядерной программе.

"Я отмечу, что они хотят говорить. Но пока они много говорят, но не предпринимают никаких действий", – приводит ТАСС слова президента США.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение месяца. Американский лидер выразил готовность вести переговоры с Тегераном настолько долго, насколько это потребуется.

Одновременно с этим глава Белого дома пригрозил, что Соединенные Штаты примут жесткие меры против Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей по ядерной программе исламской республики.