01:54Политика
Трамп назвал смену власти в Иране лучшим развитием событий
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп считает смену власти в Иране самым лучшим вариантом развития событий. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
У американского лидера поинтересовались, добивается ли он смены режима в Тегеране.
"Ну, похоже, что сейчас это лучшее, что могло бы произойти", – заявил в ответ Трамп.
Он добавил, что администрация США не хочет, чтобы у Ирана сохранялась какая-либо возможность по обогащению урана. По словам Трампа, в данный момент Тегеран не демонстрирует готовности к конкретным действиям для достижения договоренностей по ядерной программе.
"Я отмечу, что они хотят говорить. Но пока они много говорят, но не предпринимают никаких действий", – приводит ТАСС слова президента США.
Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение месяца. Американский лидер выразил готовность вести переговоры с Тегераном настолько долго, насколько это потребуется.
Одновременно с этим глава Белого дома пригрозил, что Соединенные Штаты примут жесткие меры против Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей по ядерной программе исламской республики.
Трампу представили варианты атаки на Иран