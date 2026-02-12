Форма поиска по сайту

12 февраля, 12:24

Политика

Глава МИД Турции заявил о готовности США к компромиссам с Ираном по ядерной сделке

Фото: Getty Images/Ahmet Serdar Eser

США и Иран дали понять, что готовы пойти на уступки по ядерной программе. Вашингтон может отказаться от своего требования полностью прекратить обогащение урана в Исламской Республике. Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Положительным моментом является то, что американцы, похоже, готовы допустить обогащение урана в Иране при четко установленных границах. Иранцы теперь понимают, что им нужно достичь соглашения с американцами. В США, в свою очередь, осознают, что у иранцев есть определенные пределы. Пробовать их принуждать – бессмысленно", – сказал дипломат.

Газета напоминает, что условие Вашингтона долгое время было серьезным препятствием к соглашению. Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран как страна – участница Договора о нераспространении ядерного оружия.

Фидан также считает, что чрезмерные требования Соединенных Штатов к Исламской Республике на переговорах, касающихся ядерной программы, могут привести к новой войне в регионе. Ядерный вопрос при этом, по его словам, "даже не сдвинется с места".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном. Глава Белого дома вновь напомнил об американской атаке по ядерным объектам республики в июне 2025 года и выразил надежду, что в этот раз иранские власти будут "более разумными и ответственными".

По информации СМИ, до этого Израиль предупреждал США, что может самостоятельно атаковать Иран, если он пересечет установленные ими "красные линии" в области разработки баллистических ракет. Трамп, в свою очередь, также пригрозил жесткими мерами против Тегерана, если договоренности по ядерной программе Исламской Республики не будут достигнуты.

Трампу представили варианты атаки на Иран

