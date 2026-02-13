Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на 94-м километре МКАД, в районе съезда 93А. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные службы города, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Из-за аварии движение по съезду 93А перекрыто в обе стороны. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО. Предварительно, авария произошла на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха. Столкнулись два легковых и один грузовой автомобили.

Еще одна авария произошла до этого на Дмитровском шоссе на севере Москвы: водитель автомобиля Lexus повредил 14 машин, пытавшись скрыться от погони. Правоохранители остановили и задержали мужчину.