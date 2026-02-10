Пешеход погибла в ДТП с "КамАЗом" на Рязанском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке Москвы пешеход погибла в результате ДТП с участием грузовика "КамАЗ". Об этом сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на Рязанском проспекте возле дома 99, строения 8, водитель грузовика, двигаясь задним ходом, сбил женщину, стоявшую на проезжей части дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа продолжают работу на месте происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

