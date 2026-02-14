Reuters: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Украине в Женеве

Фото: kremlin.ru

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах по Украине в Женеве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Уточняется, что американские дипломаты планируют присутствовать на встрече во вторник, 17 февраля.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского использовать шанс для мирной сделки с Россией. По мнению американского лидера, Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта и Зеленскому придется двигаться в сторону заключения сделки.