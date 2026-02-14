Роспотребнадзор заблокировал около 3 тысяч интернет-площадок с запрещенными БАД

Фото: 123RF.com/ilyarocket

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека заблокировали около 3 тысяч интернет-площадок, который распространяли информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Среди таких ресурсов, например, объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов, которые предлагают приобрести под видом БАД продукцию с запрещенными компонентами. В их числе – таблетки для похудения, препараты для щитовидной железы, лимфодренажный напиток.

"Также в этом списке встречались капсулы для сна и средства против стресса с гамма-аминомасляной кислотой, которая относится к фармацевтическим субстанциям и запрещена в составах БАД", – указано в сообщении.

Помимо этого, в каталогах были выявлена продукция с мелатонином животного происхождения, который запрещен в составе БАД, и с витамином D3 в суточной дозе 125 мкг, хотя допустимый предел для БАД в пище – 15 мкг.

Мероприятия по выявлению ресурсов, которые распространяют информацию о розничной торговле запрещенных БАД, проводятся во взаимодействии с Роскомнадзором и направлены на снижение рисков для здоровья населения и на соблюдение требований законодательства.

Ранее правительство РФ внесло ряд анаболических стероидов и психостимуляторов, ускоряющих рост мышц и сжигание жира, в список сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ). В этот список попали стероиды, в том числе дизайнерский андростанол, который схож с уже включенным в перечень фуразаболом. Кроме того, были запрещены несколько селективных модуляторов андрогенных рецепторов – SARMs: лигандрол, масторин, тестолон, рекардин и реверол.

