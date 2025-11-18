Врач Соломатина предупредила об опасности употребления БАДов для снижения веса

Популярность БАДов для быстрого похудения в России выросла в 2,5 тысячи раз за год, посчитали аналитики. Почему это опасная тенденция, расскажет Москва 24.

Бросились сбрасывать

Продажи БАДов для снижения веса в России увеличились в 2,5 тысячи раз за год, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на данные аналитиков. По их подсчетам, динамика продаж этого сегмента превышает прошлогодние показатели на 92%.

При этом лидером рынка стал препарат "Оземпик" и его аналоги. Продажи оригинального лекарства в аптеках выросли в 5 раз за год, а вот его заменителей, которыми торгуют в интернете, – в 2,5 тысячи.

В целом же БАДы были в каждом десятом аптечном чеке в России, плюс более трети добавок россияне купили на маркетплейсах. По данным экспертов "Платформы ОФД", повышенный спрос спровоцировала агрессивная маркетинговая стратегия и общий тренд на ЗОЖ и быстрое похудение.

Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла "Оземпик" и другие похожие препараты в перечень основных лекарственных средств. Как пояснял ученый секретариата организации Лоренцо Моха, мера направлена на расширение доступа к терапии для пациентов с диабетом II типа.

В то же время Роспотребнадзор опубликовал проект приказа, в котором есть критерии запрета продажи БАДов. В нем пять пунктов, в числе которых наличие запрещенных веществ, отсутствие госрегистрации, неполные и недостоверные сведения о производителе, отклонение состава от нормативов и продажа под видом пищевых добавок. Эти правила будут действовать не только для офлайн-, но и онлайн-продаж. Приказ должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

При этом периодически на маркетплейсах находят препараты с сибутрамином – компонентом, внесенным в РФ в список сильнодействующих и ядовитых. После их применения клиенты жаловались на такие побочные эффекты, как расширенные зрачки, бессонница, дрожь и сухость во рту.

Маркетинг или реальная польза?

Действующее вещество семаглутид, которое содержится в препаратах вроде "Оземпика", – это рецептурное лекарство, а не БАД. Такие препараты не должны продаваться на маркетплейсах: случаи его незаконного содержания в биодобавках быстро выявляются и блокируются, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук "Оземпик" имитирует гормон, выделяющийся после еды, подавляя аппетит и замедляя опорожнение желудка, что создает стойкое чувство сытости. Первоначально созданный для лечения диабета, он также способствует снижению веса. Однако его применение чревато серьезными побочными эффектами: от нарушений работы ЖКТ (запоры, диарея, тошнота) до гипогликемии и риска панкреатита.

БАДы же эксперт разделила на несколько типов. В частности, термогеники (например, на основе гуараны или кофеина) незначительно повышают температуру тела и расход энергии. Они заменяют физическую нагрузку, но могут вызывать перевозбуждение, тревожность и нарушать сон.

Стимуляторы метаболизма (L-карнитин), в свою очередь, выступают переносчиками жирных кислот в митохондрии для выработки энергии. Однако без занятий спортом результат будет нулевым, добавила Соломатина.

"Блокаторы аппетита (псиллиум – шелуха подорожника) разбухают в желудке, создавая механическое чувство сытости. Употребляя эти БАДы, важно пить много воды, иначе препараты могут вызвать запор. Регуляторы обмена веществ (хром) улучшают чувствительность клеток к инсулину, что может снижать тягу к сладкому, особенно у людей с инсулинорезистентностью. Средства для нормализации фона (магний, триптофан) помогают бороться со стрессом и улучшать сон, косвенно влияя на уровень кортизола – гормона, способствующего набору веса", – отметила специалист.

При этом Соломатина назвала главные опасности бесконтрольного приема БАДов, одна из которых – индивидуальная непереносимость. Она привела пример гуараны, которая провоцирует у тревожного человека бессонницу и стресс, заставляя организм запасать еще больше жира "на черный день".

"Также есть риск обострения хронических заболеваний. Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – спровоцировать подагру или проблемы с почками при предрасположенности", – сказала эксперт.

Кроме того, она призвала учитывать взаимодействие с другими лекарствами. Некоторые БАДы (например, гриффония или омега-3) могут изменять действие жизненно важных препаратов, разжижая кровь или влияя на ферменты печени, что приводит к непредсказуемым последствиям. Плюс ко всему возникает так называемый эффект рикошета. После отмены БАДов организм зачастую набирает вес с избытком, с каждым разом худеть становится все сложнее.

Есть и опасность передозировки, предупредила Соломатина. По ее словам, даже безобидные, на первый взгляд, добавки в высоких дозах могут быть токсичны. А даже качественная омега-3 в сочетании с рецептурными антикоагулянтами может вызвать кровотечение, подчеркнула эксперт.

"Бесконтрольный прием БАДов, особенно без изменения пищевых привычек и режима физической активности, в лучшем случае бесполезен, а в худшем – опасен. Рациональный подход – не искать универсальное средство, а разобраться в корне проблемы с помощью специалиста и точечно использовать добавки как часть комплексной стратегии", – пояснила Соломатина.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 также назвала БАДы для снижение веса "котом в мешке".

"Процедура их регистрации и производства гораздо проще, а контроль – менее строгий. Состав и концентрация действующих веществ часто не соответствуют заявленным", – подчеркнула специалист.

По словам Чернышовой, эффективность многих растительных компонентов, например экстракта ананаса или папайи, сильно преувеличена рекламой.





Надежда Чернышова врач-терапевт Наибольшую опасность представляют недобросовестные производители, которые могут добавлять в БАДы психотропные вещества, подавляющие аппетит, или компоненты, искусственно стимулирующие щитовидную железу. Последнее приводит к резкому истощению организма и тяжелым последствиям для сердца. Также под видом жиросжигателей могут продаваться сильные слабительные, которые обезвоживают организм, создавая иллюзию похудения.

Она отметила, что существует два основных пути к здоровому весу. Первый из них – контроль калорий, при котором тратится больше, чем потребляется.

"Однако жесткие ограничения без консультации со специалистом могут навредить. Важно, чтобы этот метод контролировал диетолог", – сказала эксперт.

Второй путь – интуитивное питание. Этот подход предполагает глубокую работу с психологическими причинами переедания.

"Человек учится распознавать истинные сигналы голода и сытости, насыщаясь небольшим, но достаточным количеством пищи. Без помощи психолога пройти этот путь самостоятельно крайне сложно, так как возможны срывы", – добавила терапевт.

Наиболее эффективной и устойчивой стратегией считается разумное сочетание обоих подходов: умеренный контроль калорийности рациона параллельно с работой над пищевым поведением и заменой высококалорийных продуктов на более полезные альтернативы. Это долгий, но самый безопасный и результативный путь, который не только помогает снизить вес, но и укрепляет здоровье в целом, заключила Чернышова.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.