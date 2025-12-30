Форма поиска по сайту

30 декабря, 11:30

Транспорт

ЦОДД установил и обновил светофоры по 260 адресам в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил и обновил светофоры по 260 адресам в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, появляются новые кнопки для пешеходов, дополнительные секции и светодиодные ленты. Благодаря такой модернизации автомобилистам удобнее видеть сигнал, а пешеходы могут безопаснее перейти дорогу.

Свыше 2,5 тысячи раз в уходящем году были скорректированы режимы светофоров. Это необходимо для того, чтобы автомобили проезжали быстрее, а пешеходы меньше ждали зеленого сигнала.

Новый светофор появился на западе столицы в районе Очаково-Матвеевское около домов 1 и 2 на Большой Очаковской улице. Теперь жители могут безопаснее добираться до школы № 2025, торгового центра, остановок общественного транспорта.

Также светофор установили и на севере Москвы в Тимирязевском районе возле дома 16 на Тимирязевской улице. Благодаря этому комфортнее ходить в парк и в школу № 1454.

Безопаснее добираться до больницы № 52, школы искусств, медицинского колледжа и Щукинского парка теперь могут и жители района Щукино на северо-западе города. Светофор там появился на перекрестке улиц Сосновой и Академика Курчатова.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, чаще всего новые светофоры устанавливали возле популярных социальных объектов, на перекрестках с интенсивным движением, в местах частых ДТП.

Тем временем в разных районах Москвы сделали 9 круговых перекрестков малого радиуса. Их обустроили около парков, школ, поликлиник и других соцобъектов. Благодаря появлению круговых перекрестков снизится риск возникновения ДТП и улучшится пропускная способность.

