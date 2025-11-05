Собянин рассказал о проектах для комфортного и безопасного движения в СЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о проектах для комфортного и безопасного движения в Северо-Западном округе (СЗАО) Москвы.

В частности, с начала 2025 года кураторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) реализовали в округе 35 комплексных проектов.

"По просьбам жителей Покровского-Стрешнева сделали пешеходный переход на Сосновой аллее рядом с домом 80 по Волоколамскому шоссе. В результате стало удобнее и безопаснее добираться до Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России, ЦКБ "РЖД-Медицина" и Пантелеимоновского храма", – рассказал мэр.

Кроме того, новый переход появился на дублере улицы Маршала Катукова в Строгине. Рядом находятся школа, детский садик, Центр детского творчества "Строгино", спортивная площадка и торговый центр.

Также Собянин отметил, что в районе Митино на дублерах Пятницкого шоссе максимальная разрешенная скорость была снижена до 30 километров в час. Здесь находится множество точек притяжения пешеходов, включая станцию метро "Пятницкое шоссе", Крестовоздвиженскую церковь и прочее.

Скорость движения снизили и в 3-м Волоколамском проезде в районе Щукино, так как рядом расположена городская больница № 52.

"Аналогичное ограничение введено в квартале, окруженном улицами Маршала Рыбалко и Маршала Конева, а также 1-м и 3-м Волоколамскими проездами. Здесь находятся детский сад и школа, поэтому успокоение трафика поможет предотвратить нежелательные дорожные инциденты", – пояснил Собянин.

По его словам, в Строгине на Таллинской улице перед пересечением с Твардовского была организована дополнительная полоса. Она позволяет водителям поворачивать налево из двух рядов, что позволило увеличить пропускную способность на 25%.

Вместе с тем на двух загруженных перекрестках ввели "вафельную" разметку – развязка Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка, а также пересечение дублера Пятницкого шоссе с Муравской улицей.

Благодаря подобной разметке движение становится быстрее на 15–20%. В Москве так обустроено уже более 400 перекрестков.

"Еще одно интересное нововведение последних лет – инновационная "турбированная" (линии идут по спирали) разметка на перекрестках с круговым движением", – добавил глава города.

Водители могут при въезде на круговой перекресток выбрать нужную полосу и выехать с него в нужном направлении без лишних перестроений.

В столице работают уже 18 "турбоколец". Одно из них находится в Строгине на пересечении улиц Твардовского, Кулакова и Таллинской. В результате скорость проезда здесь выросла в среднем на 10%, а аварийность уменьшилась на 15%.

Как напомнил мэр, для оперативного решения вопросов в 2017 году в ЦОДД была создана специальная служба дорожных кураторов.

Они следят за дорожной обстановкой, анализируют проблемы, учитывают появление новых объектов притяжения транспорта, собирают пожелания пешеходов и автомобилистов. Специалисты обновляют схемы движения с использованием современных методов моделирования.

Ранее сообщалось, что количество ДТП в Москве уменьшилось на 30% за последние 15 лет, а число погибших и раненых – на 66 и 33% соответственно. Как уточнил вице-мэр Максим Ликсутов, с января по сентябрь 2010 года в столице было зарегистрировано 8,7 тысячи аварий, а в 2025-м – только 6,1 тысячи. Число погибших в ДТП составило 556 человек в 2010 году против 191 в текущем.