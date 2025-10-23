Приложение "Мой id" стало еще удобнее для автомобилистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Департамент информационных технологий обновил приложение "Мой id", добавив виджет "Транспортное средство" и улучшив раздел "Визитка". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новый виджет позволяет просматривать данные транспортных средств, зарегистрированных в профиле пользователя на mos.ru. В частности, в нем отображаются госномер каждой машины, информация из свидетельства о регистрации авто, паспорта, полиса ОСАГО, а также сведения о парковочном разрешении.

Все данные можно скопировать для заполнения онлайн-форм, документов или для передачи доверенным лицам, например, для заказа пропуска на автомобиль.

Улучшение "Визитки" заключается в отображении в ней, помимо базовых данных о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, номере телефона и email, информации об адресе регистрации и проживания, внесенной на mos.ru. Эти сведения могут быть использованы при заполнении форм на различных сайтах и в приложениях для получения услуг, а также могут быть переданы, например, курьеру доставки.

Для отображения адресов в виджете необходимо добавить их в личном кабинете на mos.ru. Для этого нужно перейти в раздел "Документы и данные", а затем – в "Личные документы", после чего найти вкладку "Адреса" и ввести информацию.

Вместе с тем обновление коснулось раздела "Еще", где появился новый блок "Проекты Москвы", который дает возможность одним касанием перейти на одноименную страницу mos.ru. В нем освещаются актуальные городские инициативы в различных сферах, включая здравоохранение, образование, транспорт, строительство, культуру и другие.

Выбирать нужные виджеты можно во вкладке "Управление документами" – она находится в правом верхнем углу главного экрана.

Еще одно обновление, направленное на автовладельцев, ранее появилось в мессенджере МАХ. Теперь пользователи могут создать "Цифровой ID" по водительским правам.

Чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо зайти в профиль в МАХ, выбрать "Создание ID" и согласиться на вход по лицу или отпечатку пальца. Также нужно дать согласие на обработку персональных данных на "Госуслугах" и подтвердить личность по биометрии в очном формате или дистанционно по загранпаспорту.