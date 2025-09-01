Фото: depositphotos/konstantynov

Сигналы светофоров начали отображаться в приложениях "Яндекс Карты" и "Яндекс Навигатор", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящий момент воспользоваться новой функцией можно только в районе Садового кольца, так как там действует система умных перекрестков.

Информация о циклах светофора передается из Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в навигационные сервисы "Яндекс", затем она синхронизируется с умными светофорами, которые оснащены таймерами. После этого актуальный сигнал появляется в приложении.

В ближайший год работа системы будет распространена по всей Москве, уточнили в пресс-службе.

"Передача данных о сигналах светофора на умных перекрестках в навигатор поможет автомобилистам заранее знать, какой сигнал горит на ближайшем перекрестке и сколько времени осталось до его смены. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность на дорогах", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он также отметил, что движение на дорогах в Москве стало более комфортным благодаря совместной работе ЦОДД и навигационных систем.

Ранее стало известно, что сервис "2ГИС" запустил такую же технологию. В тестовом режиме ее внедрили весной на 6 перекрестках Москвы. В ближайшее время функция также начнет работать на всех улицах столицы.