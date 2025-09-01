В Москве водители смогут следить за работой светофоров через смартфон

Фото: Агентство "Москва"/Арина Куташева

2ГИС запустил отображение сигналов светофоров в навигаторе внутри Третьего транспортного кольца, а также в Хорошёвском, Дорогомиловском районах, Раменках и Филевском Парке. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Сигналы поступают напрямую от интеллектуальных светофоров Москвы. Это позволяет отображать только актуальные данные, синхронизированные с маршрутом пользователя. Таким образом, водители видят текущий сигнал и таймер до его смены прямо в навигаторе.

В тестовом режиме технология была запущена весной на шести перекрестках в Москве совместно с ЦОДД. В ближайшее время функция заработает на всех улицах столицы.

"Мы уже видим интерес к проекту среди пользователей и работаем над его расширением: планируем в 2026 году подключать другие города и сделать навигацию еще более полезной для миллионов пользователей", – отметил руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Березкин.

Отображение сигналов на светофорах Москвы работает в режиме ведения по маршруту в навигаторе – в мобильном приложении геосервиса на iOS, Android, а также на мультимедиаэкранах автомобилей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее сообщалось, что ЦОДД установил и обновил светофоры по 85 адресам в Москве с начала 2025 года. Установка светофоров прошла в 27 локациях, модернизация – в 58 точках. Также специалисты 1,5 тысячи раз поменяли настройки режимов работы устройств, что помогло обеспечить быстрый проезд машин и снизить время ожидания пешеходов.