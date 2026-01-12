"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе

Фото: ТАСС/ Егор Алеев

Компания "АвтоВАЗ" возобновила пятидневный рабочий график. Соответствующий приказ в декабре 2025 года подписал глава автоконцерна Максим Соколов.

Отмечается, что переход на четырехдневную рабочую неделю на предприятии состоялся 29 сентября 2025 года. При этом подробности о решении вернуться к обычному графику не приводятся.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что формат четырехдневной рабочей недели подойдет далеко не для всех профессий. Он привел в пример врачей, работающих в операционных, и работников производств с непрерывным циклом.

По его мнению, процесс перехода к четырехдневной рабочей недели будет постепенным и затронет только те сферы, где можно будет добиться эффективности без потерь, особенно в заработке.