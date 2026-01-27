Великобритания увеличила число своих солдат на Украине

Фото: depositphotos/palinchak

Власти Великобритании приняли решение увеличить число своих военнослужащих, находящихся на Украине. Об этом заявил глава Миноброны Британии Джон Хили, выступая в комитете по обороне палаты общин парламента.

Он уточнил, что соответствующее решение было принято после парламентских выборов в Британии в 2024 году. Лондон продолжит наращивать поддержку Украины по просьбе Киева, подчеркнул Хили.

В декабре стало известно, что Лондон тайно направил своих десантников на Украину, что было предано широкой огласке только после смерти одного из военнослужащих из-за несчастного случая на полигоне.

Так, Минобороны Великобритании опубликовало данные о смерти военнослужащего, который находился на испытаниях нового вида вооружения на Украине вдали от зоны боевых действий. Им оказался 28-летний младший капрал Джордж Хули, служивший в парашютном полку британской армии.