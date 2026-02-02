Форма поиска по сайту

02 февраля, 21:58

Спорт

На Украине попросили FIFA не менять позицию по вопросу отстранения России

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила Международную федерацию футбола (FIFA) и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию по поводу санкций в отношении России. Соответствующее заявление размещено в телеграм-канале организации.

Ассоциация выразила свое несогласие с утверждением, что запрет бесполезен, и назвала ограничения эффективным методом давления.

"Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований", – отмечается в сообщении.

Ранее Инфантино заявил о необходимости рассмотреть вопрос снятия запрета на участие России в турнирах, пояснив, что ограничения ничего не дали, а лишь привели к разочарованию и ненависти.

Генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поддержал слова Инфантино и указал, что глава FIFA последовательно отстаивает свою позицию.

В свою очередь, бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев подчеркнул, что потенциальное снятие санкций стало хорошим сигналом, однако сборная России пока не готова к возвращению.

