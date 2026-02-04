Посадивший самолет под Новосибирском пилот Белов рассказал о приглашении на работу в Азии

Фото: РИА Новости/Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Совершивший экстренную посадку самолета "Уральских авиалиний" в пшеничное поле под Новосибирском в сентябре 2023 года пилот Сергей Белов получил приглашение на работу в одну из азиатских авиакомпаний. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

"Да, так и есть. Куда именно – говорить не буду", – сказал он.

По словам Белова, ранее при трудоустройстве в пакистанскую авиакомпанию некоторые бывшие коллеги дали ему "негативный отзыв", что, по его мнению, могло быть местью за откровения о работе в "Уральских авиалиниях".

В самой компании эту информацию опровергли, заявив, что ни российские, ни зарубежные перевозчики не интересовались характеристиками пилота.

Инцидент с самолетом Airbus A320, следовавшим по маршруту Сочи – Омск, произошел 12 сентября 2023 года. Из-за нехватки топлива, как объяснил Белов, пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска.

На борту находились 167 человек, включая 6 членов экипажа и 23 ребенка, все они были успешно эвакуированы. 5 человек обратились за медицинской помощью, но серьезных повреждений самолета или наземных объектов не было. Еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле посадки – у него поднялось артериальное давление.

По факту ЧП завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", и Росавиация сформировала комиссию для расследования. Экипаж был временно отстранен.

Первоначальный отчет Росавиации указывал на неисправность "зеленой" гидросистемы и ошибку экипажа в определении положения шасси, но позже был аннулирован в связи с новыми данными, что привело к дополнительному расследованию.

В результате инцидента Росавиация потребовала увольнения двух топ-менеджеров "Уральских авиалиний", а второй пилот, Эдуард Семенов, был признан непригодным к работе коммерческого пилота. Командир Белов подал в отставку после завершения расследования.