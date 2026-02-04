Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 12:48

Транспорт

Посадивший самолет под Новосибирском пилот Белов рассказал о приглашении на работу в Азии

Фото: РИА Новости/Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Совершивший экстренную посадку самолета "Уральских авиалиний" в пшеничное поле под Новосибирском в сентябре 2023 года пилот Сергей Белов получил приглашение на работу в одну из азиатских авиакомпаний. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

"Да, так и есть. Куда именно – говорить не буду", – сказал он.

По словам Белова, ранее при трудоустройстве в пакистанскую авиакомпанию некоторые бывшие коллеги дали ему "негативный отзыв", что, по его мнению, могло быть местью за откровения о работе в "Уральских авиалиниях".

В самой компании эту информацию опровергли, заявив, что ни российские, ни зарубежные перевозчики не интересовались характеристиками пилота.

Инцидент с самолетом Airbus A320, следовавшим по маршруту Сочи – Омск, произошел 12 сентября 2023 года. Из-за нехватки топлива, как объяснил Белов, пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска.

На борту находились 167 человек, включая 6 членов экипажа и 23 ребенка, все они были успешно эвакуированы. 5 человек обратились за медицинской помощью, но серьезных повреждений самолета или наземных объектов не было. Еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле посадки – у него поднялось артериальное давление.

По факту ЧП завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", и Росавиация сформировала комиссию для расследования. Экипаж был временно отстранен.

Первоначальный отчет Росавиации указывал на неисправность "зеленой" гидросистемы и ошибку экипажа в определении положения шасси, но позже был аннулирован в связи с новыми данными, что привело к дополнительному расследованию.

В результате инцидента Росавиация потребовала увольнения двух топ-менеджеров "Уральских авиалиний", а второй пилот, Эдуард Семенов, был признан непригодным к работе коммерческого пилота. Командир Белов подал в отставку после завершения расследования.

Читайте также


транспорт

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика