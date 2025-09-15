Посадивший Airbus в поле под Новосибирском пилот попросил перенести суд в Омск

Фото: телеграм-канал "Инцидент Новосибирск"

Бывший пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, который в 2023 году посадил в поле под Новосибирском Airbus A320, направил в суд ходатайство о переносе заседания в Омск. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу региональных судов общей юрисдикции.

Белов мотивировал свою просьбу тем, что в Омске живет большая часть потерпевших и свидетелей, которые проходят по делу об аварийной посадке воздушного судна. Сейчас дело направлено на рассмотрение ходатайства в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

ЧП с самолетом Airbus A320 произошло 12 сентября 2023 года. Судно летело из Сочи в Омск. Однако пилотам пришлось совершить экстренную посадку в поле под Новосибирском. На борту в этот момент находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

Пассажиры были оперативно эвакуированы. За медпомощью после случившегося обратились 5 человек. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле не было выявлено.

Позже было возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". После этого Росавиация создала комиссию для расследования обстоятельств ЧП. Экипаж самолета был отстранен от полетов до конца расследования. Белов объяснял, что решил сесть на грунт, так как из-за нехватки топлива у самолета мог отказать двигатель.

Спустя время Росавиация заявила, что к посадке Airbus А320 в поле привели проблемы с "зеленой" гидросистемой, а также ошибка экипажа судна в определении положения шасси. Однако после их отчет был отозван из-за новых вскрывшихся обстоятельств. При этом ведомство начало новое дорасследование по этому инциденту.

Кроме того, Росавиация попросила уволить двух топ-менеджеров "Уральских авиалиний" после ЧП с Airbus A320. Также, по данным СМИ, был отстранен от работы второй пилот "Уральских авиалиний" Эдуард Семенов.

Семенов был признан не годным к работе коммерческого пилота по результатам прохождения Центральной врачебно-летной экспертной комиссии (ЦВЛЭК). В свою очередь, Белов после окончания расследования и выхода отчета написал заявление об увольнении по собственному желанию.

