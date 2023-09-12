Уголовное дело возбудили после аварийной посадки самолета в Новосибирской области

Фото: МЧС России

Следствие возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщается в телеграм-канале транспортного управления Следственного комитета РФ.

Уточняется, что дело возбудили по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

"Установлено, что утром 12 сентября 2023 года при выполнении рейса "Сочи – Омск" воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области", – отметило ведомство.

Там указали, что пострадавших нет, причины и обстоятельства случившегося выясняются. На месте ЧП работы проводит следственно-оперативная группа.

В Главном управлении МЧС РФ по региону добавили, что на борту самолета были 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 21 ребенок. По данным экстренных служб, предварительной причиной происшествия является отказ гидросистемы в полете.

Утром 12 сентября стало известно, что пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали, разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в результате аварийной посадки горения не возникло. Глава региона поручил своему заместителю Сергею Семке и главу Убинского района Олегу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.

Также сообщалось, что всех пассажиров рейса Сочи – Омск разместили в ближайшем населенном пункте. По информации "Росавиации", незапланированную посадку совершили на подобранную с воздуха площадку.