Фото: МЧС России

Всех пассажиров рейса Сочи – Омск разместили в ближайшем населенном пункте, сообщается в телеграм-канале Росавиации. По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался.

В ведомстве уточнили, что самолет А320 авиакомпании "Уральские авиалинии" экстренно сел около населенного пункта Каменка в Новосибирской области в 05:44. По информации "Росавиации", на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа.

Незапланированную посадку совершили на подобранную с воздуха площадку. В авиакомпании сообщили, что экстренная посадка вне аэродрома прошла благополучно. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров. Никто не пострадал.

Для оказания помощи организован Оперативный штаб. Из Омска вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направили шесть автобусов для организации перевозки в Новосибирск. Развернуты два пункта временного размещения.

Работают силы пожарно-спасательного гарнизона, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России. С 07:00 по московскому времени на базе главного управления ГУ МЧС России по Новосибирской области работает горячая линия. Позвонить можно по номеру 8 (383) 239-99-99.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в свою очередь, рассказал, что пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием. Пострадавших нет. Медицинская помощь никому не потребовалась, но дежурство врачей организовано.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области.

На борту самолета находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. В данный момент всех пассажиров эвакуировали, разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в результате аварийной посадки горения не зафиксировано. Глава региона поручил своему заместителю Сергею Семке и главу Убинского района Олегу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.

Прокуратура организовала проверку по факту ЧП. По предварительным данным прокуратуры, аварийная посадка произошла по технической причине. Ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.