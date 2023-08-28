Летевший из Пхукета в Москву самолет экстренно сел в Ташкенте

Фото: tashkent-airport.uz

Рейс авиакомпании Azur Air, летевший из Пхукета в Москву, экстренно приземлился в Ташкенте в связи с плохим самочувствием пассажира. Об этом сообщается в телеграм-канале Uzbekistan airports.

Экстренная посадка произошла в 18:50 (16:50 по московскому времени).

"После посадки на аэродроме пассажира забрала карета скорой помощи и госпитализировала в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что у двухлетней девочки остановилось сердце на борту самолета, летевшего из Бангалора в Дели. В воздушном судне в этот момент находилась команда из пяти медиков Всеиндийского института медицинских наук, им удалось спасти жизнь ребенка.

Экипаж самолета авиакомпании Vistara направил запрос на экстренную посадку в Нагпуре. Спустя 45 минут ребенка передали скорой помощи в стабильном состоянии.

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