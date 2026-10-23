Папа Римский пропустит мероприятие в Ассизи из-за восстановления после операции

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Папа Римский Лев XIV не сможет присутствовать на мероприятии "Обезоруженный и обезоруживающий мир" в Ассизи во вторник, 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Понтифик должен был прилететь туда на вертолете, но врачи рекомендовали ему продолжить восстановление после операции на легком.

Встреча приурочена к 40-летию Всемирного дня молитвы о мире, который в 1986 году созвал папа Римский Иоанн Павел II. Лев XIV направит организаторам, главам и представителям христианских конфессий и других религий, а также участникам мероприятия послание со словами поддержки.

Ранее Льва XIV доставили в римскую больницу имени Агостино Джемелли для операции по удалению узелка в легком. Она прошла успешно, однако исследование подтвердило аденокарциному – злокачественную опухоль.

До 20 октября в Ватикане были отменены все запланированные мероприятия в папском графике. Однако 18-го числа папа Римский заявил, что возвращается к полноценной деятельности. Он появился перед верующими и выступил с традиционной воскресной проповедью.