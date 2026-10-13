13 октября, 14:25Общество
Папу Римского Льва XIV госпитализировали для операции на легком
Фото: AP Photo/Andrew Medichini
Папу Римского Льва XIV госпитализировали в римскую больницу имени Агостино Джемелли для проведения операции по удалению узла в легком. Об этом сообщает ТАСС.
Как передает радиостанция Rai Radio-1, операция будет малоинвазивной и может состояться в течение дня.
В Ватикане объявили об отмене всех запланированных мероприятий в папском графике до 20 октября. В то же время апостольская поездка в Аргентину, Уругвай и Перу в начале ноября остается в силе.
О необходимости хирургического вмешательства Лев XIV рассказал 11 октября после воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Он уточнил, что у него в легком обнаружен небольшой узелок на ранней стадии.
В клинике "Джемелли" несколько раз проходил лечение его предшественник Франциск, в том числе незадолго до смерти в апреле 2025 года. После операции Лев XIV проведет в больнице примерно неделю.