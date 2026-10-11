Папа Римский Лев XIV сообщил, что ему должны сделать операцию на легком

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Папа Римский Лев XIV после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане объявил, что ему предстоит операция на легком. Его слова передает ТАСС.

71-летний понтифик объяснил, что операция ему нужна по причине выявленного медиками небольшого узла в легком. Он рассказал, что его обнаружили на самой ранней стадии. При этом узел хорошо локализован, уточнил папа Римский.

Вмешательство запланировано на ближайшие дни. Агентству рассказали в ватиканских кругах, что глава Римско-католической церкви может быть госпитализирован уже 12 октября. Речь идет о римской больнице имени Агостино Джемелли ("Джемелли"), где традиционно лечатся понтифики. До этого там несколько раз лежал его предшественник Франциск, в том числе незадолго до смерти в апреле 2025 года.

В службе печати Святого престола уточнили, что после операции папа проведет в больнице неделю.

У папы Франциска также была удалена часть одного легкого – это стало следствием лечения тяжелого воспаления легких, которое он перенес в молодости в родной Аргентине.

В ноябре у Льва XIV запланирован апостольский визит по странам Латинской Америки продолжительностью 12 дней – в Уругвай, Аргентину и Перу.

Ранее Лев XIV провел первую мессу в соборе Саграда Фамилия. Также он освятил центральную башню Иисуса Христа. Отмечалось, что на службе присутствовал король Испании Филипп VI.

