Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 15:12

Общество

Папа Римский Лев XIV сообщил, что ему должны сделать операцию на легком

Фото: ТАСС/АР/Andrew Medichini

Папа Римский Лев XIV после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане объявил, что ему предстоит операция на легком. Его слова передает ТАСС.

71-летний понтифик объяснил, что операция ему нужна по причине выявленного медиками небольшого узла в легком. Он рассказал, что его обнаружили на самой ранней стадии. При этом узел хорошо локализован, уточнил папа Римский.

Вмешательство запланировано на ближайшие дни. Агентству рассказали в ватиканских кругах, что глава Римско-католической церкви может быть госпитализирован уже 12 октября. Речь идет о римской больнице имени Агостино Джемелли ("Джемелли"), где традиционно лечатся понтифики. До этого там несколько раз лежал его предшественник Франциск, в том числе незадолго до смерти в апреле 2025 года.

В службе печати Святого престола уточнили, что после операции папа проведет в больнице неделю.

У папы Франциска также была удалена часть одного легкого – это стало следствием лечения тяжелого воспаления легких, которое он перенес в молодости в родной Аргентине.

В ноябре у Льва XIV запланирован апостольский визит по странам Латинской Америки продолжительностью 12 дней – в Уругвай, Аргентину и Перу.

Ранее Лев XIV провел первую мессу в соборе Саграда Фамилия. Также он освятил центральную башню Иисуса Христа. Отмечалось, что на службе присутствовал король Испании Филипп VI.

Читайте также


обществорелигияза рубежом

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика