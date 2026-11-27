Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 16 декабря 2026 года билеты на поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресса", купленные в кассах, билетных автоматах, на турникетах и у мобильных кассиров, будут стоить дороже. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в своем канале в мессенджере MAX.

"При покупке билетов на сайте и в мобильном приложении цены останутся прежними", – подчеркнули в компании.

Поездка на поезде по тарифу "Стандарт" обойдется в 800 рублей при оплате в офлайн-каналах. Онлайн билет будет стоить 700 рублей, если покупать его в день поездки, и 650 рублей – при покупке не позднее чем за сутки.

Для экспресс-автобусов установлены два уровня цен: 450 рублей при онлайн-покупке и 500 рублей в офлайн-каналах.

Пассажирам по-прежнему доступны тарифы "Туда-обратно" и "Вместе", рассчитанный на семьи и компании. Тем, кто ездит регулярно, предлагают подписки – цена одной поездки в них начинается от 217 рублей.

Дети до семи лет и домашние животные путешествуют бесплатно.

Вместе с тем с 2 января 2027 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте Москвы. Корректировки коснутся и стоимость проезда на пригородных маршрутах, которые связывают Москву и Московскую область. При этом все действующие льготы и проездные билеты сохранятся.