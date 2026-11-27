Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

75 экологичных маршрутов запустили в Москве и Подмосковье с начала 2026 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает столичный Дептранс.

Электробусы вышли на 4 ночных маршрута – транспорт работает даже после закрытия метро. Еще 8 магистральных и экспресс-маршрутов связали районы столицы с важными транспортными узлами, а благодаря меньшему количеству остановок поездки стали быстрее.

Также электробусы начали курсировать по круглосуточным маршрутам Б, которые проходят по внешней и внутренней сторонам Садового кольца и связывают районы ЦАО. Впервые электробусы вышли на 2 маршрута проекта "Москва – область".

"Сегодня в городе насчитывается уже 320 электробусных маршрутов. Современные машины делают поездки пассажиров комфортнее – с этого года не только в столице, но и в ближайшем Подмосковье", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что 28 ноября от станции метро "Тушинская" начнут курсировать автобусы по пригородным маршрутам № 1233 и 1856 проекта "Москва – область". Стоимость разовой поездки будет зависеть от расстояния. На маршрутах также будут действовать абонементы "Единый" пригородной зоны на 30, 90 и 365 дней. Они позволят сэкономить до 60% в год.

