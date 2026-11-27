Фото: MAX/"Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО "РЖД"

Международный состав № 3/4, курсирующий между Пекином и Иркутском, впервые после шестилетней паузы прибыл из Китая в Россию. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Там уточнили, что поезд оказался на станции в Иркутске в 14:55 по местному времени (09:55 по московскому времени. – Прим. ред.).

Первый состав отправился из Пекина 25 ноября в 07:27 по местному времени (02:27 по московскому времени. – Прим. ред.). Поезд следовал через Монголию и останавливался в Улан-Баторе.

Обратный рейс из Иркутска запланирован на 28-е число. Поезда будут отправляться раз в неделю в каждом направлении.

