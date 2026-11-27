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Российские банки при открытии вкладов пытаются продать клиентам сложные финансовые продукты, такие как программы долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщает газета "Известия" после изучения 18 судебных споров и 22 обращений граждан.

В материалах фигурируют в том числе Альфа-Банк, ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк, Совкомбанк, Газпромбанк, ПСБ и МТС-Банк.

Зампред Банка России Михаил Мамута подтвердил, что такие ситуации случаются. По его словам, речь идет о комбинированных продуктах, когда, кроме депозита, клиент приобретает дополнительный продукт.

При этом, по словам эксперта Артура Галяутдинова, сильнее всего от подобных практик страдают граждане пенсионного и предпенсионного возраста. Как правило, они держат деньги на депозитах, доверяют банковским сотрудникам и нередко имеют крупные накопления.

Отмечается, что вместо депозита гражданам могут оформить страховой или инвестиционный продукт. В службу финансового уполномоченного по-прежнему поступают жалобы на такие случаи. Это указывает на то, что на рынке сохраняется мисселинг – продажа финансовых продуктов под видом других.

Практика, когда вместо вклада клиенту продают более сложный финансовый инструмент, остается системной проблемой, отметила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Однако сейчас кредитные организации чаще действуют мягче: обещают повышенную ставку по депозиту, если клиент откроет брокерский счет или заключит договор доверительного управления. При этом мисселинг вышел на новые сегменты – ПДС и накопительное страхование жизни.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому накопительную часть пенсий россиян предлагается перевести в программу долгосрочных сбережений. Новый порядок должен заработать с 1 апреля 2027 года. Участники программы смогут сами вносить дополнительные сберегательные взносы и рассчитывать на государственное софинансирование при заключении договора.

