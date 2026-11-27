Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В Ленинградской области перекрыли мост в ходе атаки ВСУ, он не поврежден, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Он объяснил, что с моста работали мобильные огневые группы. Всего над регионом было уничтожено 45 беспилотников.

"В ближайшее время ожидаем отбой воздушной опасности", – заключил Дрозденко.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночь на 27 ноября. После этого работа аэропорта Пулково осуществлялась по согласованию с соответствующими органами. В результате более 25 рейсов задержали или отменили.

