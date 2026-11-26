Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения при атаках украинских беспилотников в ДНР за сутки. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Три человека погибли в Горловке при ударах дронов по легковым автомобилям. Еще один мужчина погиб после атаки беспилотника на открытой местности. Среди пострадавших – двое детей.

Также за сутки в результате атак получили повреждения пять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, еще три пострадали после атаки украинских дронов на автомобильную стоянку в поселке городского типа Веселое Запорожской области. Всех, кто получил ранения, госпитализировали.